إعلان

BBC

حماس: نثق في مصر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى

12:05 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023

طاهر النونو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- حسن مرسي:

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن عندما يتحدث جيش الاحتلال عن الرحمة فكأننا نستمع لإبليس يتحدث عن القيم والمبادئ.

وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، نثق في الأشقاء بمصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى.

وأكد مستشار رئيس المكتب السياسى لحماس أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من بحث بنود الهدنة من الاحتلال.

وأوضح طاهر النونو أنه تم التحدث مع الاحتلال بشان صفقة شاملة تتضمن وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى ولم الاحتلال لم يحسم موقفه.

طاهر النونو حركة حماس تبادل الأسرى هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

فتاة عربية مسلمة تسعى إسرائيل لاستعادتها من حماس ضمن صفقة الأسرى.. من هي؟