ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ونصائح للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه حالة الطقس شهدت استقرارا بداية من اليوم، نتيجة وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم: المرتفع الجوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ,فرص سقوط الأمطار تتلاشى على معظم محافظات الجمهورية، وتبقى خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وتابعت: درجات الحرارة مازالت منخفضة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية".

وأشارت إلى أن الطقس سيكون خريفي مائل للأجواء الشتوية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح مع غياب أشعة الشمس، مشيرة إلى أنه يفضل اصطحاب جاكت في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.