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27 جنيهًا للسكر و34 للزيت.. ننشر أسعار 48 سلعة غذائية بعد تخفيض أسعارها

05:07 م الخميس 02 نوفمبر 2023

الزيت والسكر

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27 جنيهًا للسكر و34 للزيت.. ننشر أسعار 48 سلعة غذائية بعد تخفيض أسعارها

كتب- محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مراقبة أسعار مبادرة تخفيض أسعار السلع تحت إشراف رئاسة مجموعة الوزراء، حيث تشمل 48 نوع من السلع لـ 7 باقات سلعية.

وينشر مصراوي أسعار الغذائية فى مبادرة تخفيض الأسعار

- سكر أبيض 27 جنيه بدلا من 35.

- زيت طعام خليط هديه 700 ملي 34 بدلا من 42.

- زيت طعام 1 لتر 46 جنيه بدلا من 56 جنيه.

- عبور لاند جبنه 1 كيلو 56.5 بدا من 61.

وزارة التموين مبادرة تخفيض أسعار السلع مراقبة أسعار أسعار السلع الغذائية

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