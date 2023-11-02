27 جنيهًا للسكر و34 للزيت.. ننشر أسعار 48 سلعة غذائية بعد تخفيض أسعارها

كتب- محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مراقبة أسعار مبادرة تخفيض أسعار السلع تحت إشراف رئاسة مجموعة الوزراء، حيث تشمل 48 نوع من السلع لـ 7 باقات سلعية.

وينشر مصراوي أسعار الغذائية فى مبادرة تخفيض الأسعار

- سكر أبيض 27 جنيه بدلا من 35.

- زيت طعام خليط هديه 700 ملي 34 بدلا من 42.

- زيت طعام 1 لتر 46 جنيه بدلا من 56 جنيه.

- عبور لاند جبنه 1 كيلو 56.5 بدا من 61.