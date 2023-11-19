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"النواب" يستقبل مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية

02:32 م الأحد 19 نوفمبر 2023

مجلس النواب

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القاهرة- أ ش أ:

استقبل مجلس النواب، اليوم الأحد، مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وذلك في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.

وحضرت المجموعة جانبا من الجلسة العامة للمجلس؛ للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس النواب اتحاد طلاب مدارس مدارس الجمهورية

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