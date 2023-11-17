مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أكثر الأطراف تأثيرا في الأزمة الفلسطينية

كتب- حسن مرسي:

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الصمود الفلسطيني هو أكبر سلاح لمواجهة العدوان الواقع على قطاع غزة.

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: أن مصر أكثر الأطراف تأثيرا في الأزمة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني محاصر حتى من المياه ومصادر الوقود، موضحًا أن الضغوط التي قامت بها مصر مع بعض الدول التي تتعاون معنا تفاهم لفتح المعابر.

وتابع السفير جمال بيومي، أن الجهود المصرية أدت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي طوال الـ40 يومًا من العدوان، لافتًا إلى أن إدخال الوقود سيساهم في تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية ومحاولة التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يمر بها سكان قطاع غزة.