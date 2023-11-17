الأرصاد: هذه الظواهر الجوية تسيطر على طقس اليوم

حازم عمر: أزمة الدولار في مصر جزء وليس كل من المشكلة الاقتصادية

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس اليوم الجمعة، حيث يكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة والكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتوقعت أن يكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفق ما أعلنت الهيئة، تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 27 درجة والصغرى 19 وجنوب الوجه البحري 27 والصغرى 19، وشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري درجة حرارة عظمى 26 وصغرى 17 ووسط سيناء ومدن القناة 26 و18.