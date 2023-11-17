نشرة منتصف الليل| موافقة برلمانية على قانون التصالح.. والأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي: