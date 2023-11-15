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استشاري تغذية علاجية: هذه الفئات معرضة للإصابة بالسكر (فيديو)

03:00 ص الأربعاء 15 نوفمبر 2023

الدكتورة لمياء هارون

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كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك فئات عرضة للإصابة بمرض السكر، وبالتالي لا بد من عمل فحوصات طبية دورية، كل عدة شهور، منذ سن 35 عاما، لافتة إلى أنه كلما تقدم العمر يكون الإنسان عرضة للأمراض خاصة المزمنة.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: أن أبرز الفئات المعرضة للإصابة بالسكر هي السيدات أو الأمهات اللاتي أصبن بسكر الحمل، وبالتالى عليهن عمل فحوصات دورية".

واستكمل: "العادات الغذائية الخاطئة، والاستعداد الوراثي ووجود أحد أفراد العائلة مصاب، والاضطراب الهرمونى يمكن أيضا أن يتحول للإصابة بالسكر".

الدكتورة لمياء هارون مرض السكر الإعلامية مروة شتلة برنامج البيت

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