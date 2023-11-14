مصدر لمصراوي: استلام دفعة عربات سكك حديد جديدة نوفمبر الحالي

كتب- محمد نصار:



كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر آخر مستجدات صفقة توريد 1350 عربة سكك حديدية جديدة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع أن يتم استقبال سفينة جديدة محملة بعربات السكك الحديدية ضمن الصفقة خلال الفترة المتبقية من شهر نوفمبر الحالي.

وشدد المصدر على أنه تم حتى الآن توريد واستلام أكثر من 800 عربة سكة حديد من إجمالي عدد العربات التي تشملها الصفقة.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاقدت على صفقة لتوريد 1350 عربة جديدة بينها 850 عربة مكيفة عبارة عن (500 درجة ثالثة مكيفة - 50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة - 180 عربة درجة ثانية فاخرة - 90 عربة درجة أولى فاخرة - 30 عربة بوفيه مكيفة)، فضلًا عن 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.