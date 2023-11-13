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BBC

نجم الزمالك يوجه رسالة دعم لطفل فلسطيني مصاب بالسرطان

01:19 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

أحمد سيد زيزو

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كتب- محمد سامي:

عرض الإعلامي أحمد فايق، رسالة دعم من أحمد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إلى الطفل الفلسطيني فراس، أحد محاربي السرطان الذين تم نقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

جاء ذلك خلال تقديم فايق برنامجه "مصر تستطيع"، على فضائية "dmc".

وقال زيزو في رسالته لـ"فراس"، الذي يشجع نادي الزمالك: "ألف سلامة عليك يا بطل، شد حيلك، وإن شاء الله تبقى كويس قريب جدًّا إن شاء الله، ربنا يرحم أهلك يا رب ويصبرك، ويرحم كل شهداء غزة بإذن الله".

وتابع نجم الزمالك: "انت هنا في مصر كلنا معاك، وأنا أول واحد، ولو احتاجت أي حاجة أنا هاكون موجود بإذن الله.. ألف سلامة عليك مرة تانية، وإن شاء الله أشوفك قريب بإذن الله، وأجيلك أطمن عليك؛ علشان أنا بحبك زي ما انت بتحبني بالظبط".

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أحمد زيزو طفل فلسطيني نجم الزمالك

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