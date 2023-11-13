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حازم عمر: الانتخابات الرئاسية منافسة في حب مصر لتقديم الأفضل وليست "خناقة"

02:13 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

المرشح الرئاسي حازم عمر تهجير الفلسطينيين لا يحل ا

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن الانتخابات الرئاسية منافسة في حب مصر لتقديم الأفضل وليست "خناقة"، مؤكدًا أن التحديات في مصر لا تنتهي بداية من أزمة كورونا وصولًا إلى أزمة السياسات النقدية وسعر الصرف.

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، أن الاقتصاد ابتكار وإبداع وليس سحر، متابعًا: "مسؤول عن إصلاح الاقتصاد هيكليًا وبصورة كاملة خلال 3 سنوات".

وتابع المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه يهدف للتصدي لملفات الاقتصاد الثمانية وهي عجز الموازنة والصناعة والتجارة بشقيها والاستثمار والسياسات النقدية والتوظيف والخدمات والزراعة من خلال خطة مبنية على فكر خارج الصندوق.

وأكد المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن الحلول دائمًا موجودة وقابلة للتطبيق ولكن الفيصل في مسار التطبيق للوصول إلى النتائج المخططة، مضيفًا: أعلم مشكلات مصر بالتفصيل وأمتلك الحلول الجديدة لها

واكمل: التضخم أحد أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري انخفضت قيمته قرب الـ2 سنت بعد أن كانت قوته الشرائية تعادل قيمة الجنيه الذهب.

حازم عمر انتخابات الرئاسة التضخم المساء مع قصواء

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