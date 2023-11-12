وزير العمل يسلم 42 عقد عمل لذوي الهمم بمحافظة أسيوط

كتب- محمد أبو بكر:

سلم حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 42 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل.

كما سلم الوزير، خلال زيارته لأسيوط، الأحد، شهادات إتمام التدريب لـ 47 خريجًا من برامج التدريب المهني بالمركز على مهن التسويق الإلكتروني، والتفصيل والخياطة، فضلًا عن تكريم 4 نماذج مشرفة من خريجي المركز على مهن التبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الأجهزة المنزلية، إذ تم تعيينهم في شركات قطاع خاص.

وأكد "شحاتة" أهمية تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة.

وتفقد وزير العمل ومحافظ أسيوط، الدورات التدريبية بالمركز بورش التفصيل والخياطة وصيانة الحاسب الآلي.

ومن جانبه، أوضح علي سيد، مدير مديرية العمل بأسيوط، أن المديرية عقدت بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لتنظيم عدد من الدورات التدريبية للصم والبكم من الجنسين، على مهن التطريز والخياطة، وصيانة الحاسب الآلي.

وأكد أنه تم استيفاء نسبة تعيين الـ 5% بجميع منشآت القطاع الخاص بنسبة 146% في 387 شركة بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

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