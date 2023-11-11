سبائك ذهبية ومنظار وأسلحة.. أبرز محاولات التهريب بمطار القاهرة خلال أكتوبر 2023

كتب- محمد عبيد:

تبذل جمارك مطار القاهرة الدولي مجهودًا كبيرًا للتصدي لمختلف محاولات التهريب القادمة من الخارج على كل رحلات الطيران.

ونجحت الجمارك في ضبط ١٧ محضراً خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي.

ويرصد "مصراوي" المضبوطات التي تم ضبطها مع الركاب أثناء محاولات التهريب، في ما يلي:

قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة، ومحمد الدمرداش نائب المدير، بتحرير محضري ضبط رقمَي ٦٤ و٦٥ في مبنى الركاب رقم (1) المعروف بالمطار القديم، الأول لراكب مصري قادم علي طائرة العربية من الطائف، حاول تهريب ١٠ سبائك ذهبية بوزن ٦٠٠ جرام أخفاها الراكب في لفافات كربونية محكمة الغلق داخل علبة مكواة شعر مغلقة، وعثر على تليفونات مخفاة داخل عبوات غذائية، وتم الضبط بواسطة كل من مصطفى فاضل ومحمد طلعت، مأمورَي الجمرك في التفتيش اليدوي وإدارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح ومحمد صابر رئيس القسم، تحت إشراف سامي سليمان مدير إدارة الحركة.

وكان المحضر الثاني أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة النيل القادمة من الكويت، لراكب عربي حاول تهريب ١٨ محمولاً ماركة iPhone 15، وشارك في الضبط كل من محمد طلعت ومحمد علي عطيتو وأحمد الرفاعي ومحمد عادل، مأموري الجمرك، تحت إشراف سامي سليمان مدير الحركة المشرف على صالة ٣ بمبنى الركاب رقم ١.

وقام رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار، مدير الإدارة، وعمرو عبد المنعم نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٦ أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، وتم ضبط راكب مصري حاول تهريب سبائك ذهبية بوزن ٣٤٨ جراماً و٢٠ عبوة سائلة تدخل في صناعة الذهب أخفاها الراكب في لفافات داخل كرتونة شاشة. وتم الضبط بواسطة كل من محمود صابر ووليد عبد الستار مأموري الجمرك، في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد عبد العال ومحمد عزمي، مأمورا الجمرك.

وقام مسؤولو الإدارة الأولى بقيادة هاشم مصطفى مدير الإدارة، وخالد محمود عبد العظيم نائب المدير، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٧، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة النيل القادمة من الشارقة ضد راكب مصري بحوزته 9 مطاوٍ وخنجر، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار أنه محظور حيازته طبقًا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، كما تم ضبط عملتين معدنيتين بحوزته أيضًا؛ أفاد تقرير مفتشي الآثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة أنهما تخضعان لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

وحرر رجال الإدارة الأولى بقيادة مصطفى الجندي، مدير الإدارة، محضراً جمركياً رقم ١٢٢ ضد راكب مصري قادم من دبي على الطائرة الإماراتية، حاول تهريب ٢٣٩ عبوة دوائية خاصة بالتجميل، وثلاثة تليفونات، تم الضبط بواسطة كل من وليد جمال وجورج صفوت مأمورَي الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة أسامة عبد العزيز وفرج حمدي رئيس القسم، تحت إشراف عمرو العميري مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة أديل القادمة من جدة، وتم ضبط راكب بحوزته منظار قنص، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار أنه محظور حيازته طبقًا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وتم الضبط بواسطة كل من إسلام ماهر ومحمد مصطفى مأمورَي الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد عبد العليم وأحمد الشريف رئيس القسم، تحت إشراف ميلاد رسمي، مدير الحركة المشرف على الصالة.

تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.