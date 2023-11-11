أمطار رعدية.. ظواهر جوية تسيطر على طقس 6 أيام مقبلة

كتب- إسلام لطفي:



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة للفترة من اليوم السبت 11 نوفمبر حتى يوم الخميس المقبل.

ويشهد اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ويشهد يوم الأحد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



ويشهد يوم الاثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومدن القناة وتكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.