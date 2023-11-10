برلماني: توجيه تبرعات حملة السيسي لصالح غزة يؤكد أنه زعيم استثنائي



كتب- نشأت علي:

قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه كافة التبرعات للحملة الانتخابية لدعم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة يؤكد انه القائد والزعيم القوي الأمين الذي يحمل مشاعر إنسانية قلما تجدها في زعيم وقائد.

وأكد "سويلم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت للجميع أنه قائد وزعيم استثنائي، ونؤكد أن جموع الشعب معه وخلفه في كل قراراته فهو حقا الأمين علي هذا البلاد.

واوضح بأن توجيهات الرئيس بتوجيه التبرعات لصالح غزة يعكس حرصه على إيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة المعاناة عن أهالينا في قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميًا إلى حرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ الذي يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن؛ فضلاً عن سياسة العقاب الجماعة وفرض الحصار؛ واجبار أهالي غزة على النزوح والتهجير القسري إلى الجنوب.

وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس اولويات الدبلوماسية المصري؛ من أجل وقف اطلاق النار؛ وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالينا فى قطاع غزة؛ والعودة مرة أخرى الى مسار السلام؛ وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية؛ وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ ايمانا بأن اعلان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.