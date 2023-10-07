نيابة عن السيسي.. "مدبولي" يشهد انطلاق احتفالية عام الإيسيسكو للشباب
كتب- محمد عبدالناصر:
انطلقت الاحتفالية الدولية الكبرى لإطلاق عام الإيسيسكو للشباب، والتي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب.
وتعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويحضر المؤتمر عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، والعلماء والخبراء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.
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