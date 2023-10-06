رئيس الرقابة الصحية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر



كتب- أحمد مسعد:

هنأ الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل يمثل انتصارا وعبورا جديدا للنظام الصحي المصري، يتمتع فيه كل مواطن مصري بخدمات صحية عالية الجودة، مشيرا إلى أن الإرادة المصرية التي لا تعرف الانكسار هي التي عبرت وانتصرت في ٦ أكتوبر ٧٣، وهي التي حافظت علي الوطن من النيل من مقدراته أو العبث بهويته ووحدته، وهي ذاتها التي تتحدي كافة الصعاب لتعبر من جديد بمصرنا الغالية إلى الجمهورية الجديدة.

وأعرب الدكتور أحمد طه، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس ادارة الهيئة، عن تقديم أسمى آيات التهاني لدولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وللدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ولقيادات وزارة الصحة، وللشعب المصري العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار.

وأكد الدكتور أحمد طه، على توجيهات رئيس الجمهورية بحصول المواطن المصري علي خدمات صحية بجودة عالمية بالجمهورية الجديدة، وفي هذا الاطار قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالاعتماد المبدئي لعدد ١٠٩ منشأة صحية، واعتماد ١٣٤ منشأة، باجمالي ٢٤٣ منشأة صحية، وتسجيل عدد ٣١ الف ٥٤٧ عضو مهن طبية، وذلك على مستوى مختلف قطاعات تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقاية الصحية انه في اطار متابعة الدور الرقابي للهيئة لمتابعة استدامة نظم الجودة بالمنشآت الصحية والتأكد من التطبيق الصحيح للمعايير طوال فترة الاعتماد، قامت الهيئة بتنفيذ 62132 استطلاع رأي لقياس تجربة المريض خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2023 من خلال 168 زيارة للمنشآت الصحية المختلفة، بمحافظات المرحلة الأولى بهدف قياس رضا المتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.