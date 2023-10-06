وزيرة الهجرة تبحث الترويج للعقار المصري بالخارج مع رئيس "إكسبو ريبابليك"

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، لبحث توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بالمصريين المقيمين بالخارج، والتوجيهات الخاصة بزيادة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر، حيث إن التعاون مع شركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، يساهم في تحقيق هدف الترويج للعقار المصري، كما أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج، وفقًا لما تم إجراؤه من استطلاعات الرأي، وكذلك خلال نقاشات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وأضافت، أنها حريصة على عرض المنتج العقاري المصري في كافة دول العالم، لنذهب بالاستثمار العقاري إلى آفاق جديدة، لافتة إلى أن التنمية العمرانية بمصر شهدت معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعد نافذة جديدة لكل هذه الإنجازات بالسوق العقاري المصري على مستوى العالم، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.

وأوضحت الوزيرة، أن الدولة حريصة على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لإتاحتها لجميع المصريين بالخارج.

وثمنت الوزيرة ما يقوم به د. كليلة من الترويج للعقار المصري بالخارج في العديد من المعارض في عدة دول، مؤكدة أن النسخة الماضية من المعرض بالمملكة العربية السعودية كانت مميزة للغاية، وشهد إقبالًا كبيرا من المصريين والأشقاء العرب، وكان ترجمة لجهود التعاون بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين من رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفة أن استراتيجية الوزارة تقوم على الترويج لمصر اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعلى كافة الأصعدة، بجانب العمل على تعريف المصريين بالخارج بمختلف فرص الاستثمار، وإيصال صوت المصريين بالخارج لكافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية احتياجاتهم.

من جانبه، أعرب الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الهجرة، مثمنًا دعم الوزارة والتعاون الكبير في عدة نسخ من المعرض، مشيرا إلى أن هذا يدعم رسالة المعرض من خدمة المصريين بالخارج، والترويج لفرص الاستثمار في العقار المصري.

كما أعرب كليلة عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة في إطار البروتوكول الموقع، منوها إلى أن لديهم خطط لارتياد أسواق جديدة لنصل بخدماتنا إلى عدد أكبر من المصريين بالخارج، والتعريف بأهمية الاستثمار في العقار المصري.