رياح مثيرة للرمال وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس 6 أيام مقبلة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت الأرصاد في بيان لها، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة الـ 6 أيام القادمة، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة ستكون لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية من الرابعة إلى السابعة صباحًا تقريبًا، على بعض الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأوضحت أنه سيوجد نشاط للرياح على القاهرة الكبري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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