سمير فرج: المقاومة الفلسطينية ستنجح في التصدي للتوغل الإسرائيلي بغزة

كتبت-داليا الظنينى:

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، يمثل العقيدة الغربية في الحرب، وهي نفس عقيدة حلف الناتو، حيث يقوم بالدخول لمساحات صغيرة في بعض المدن؛ لتنفيذ مهام معينة ثم العودة مرة أخرى.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى تريد تقسيم قطاع غزة لجزئين، وأن المرحلة الثانية كشفت عن شكل عملية توغل قوات الاحتلال في غزة.

وأوضح فرج أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تركز عمليتها الهجومية على بيت حانون وجباليا حاليا، قائلا "المجزرة التي قام بها قوات الاحتلال في مخيم جباليا مشينة، المخيم تم تسويته بالأرض، وهو حرق للمدينة كلها".

وأشار المفكر الاستراتيجي، إلى أن ما حدث في حي جباليا بغزة جريمة حرب أمام العالم، ولكن المقاومة الفلسطينية ستنجح في صد العدوان الإسرائيلي، حيث هناك 500 كم أنفاق تستخدمها المقاومة الفلسطينية بكفاءة عالية، والاحتلال يريد هدم هذه الأنفاق.