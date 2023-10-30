كتب- محمد عمارة:

تصدر اسم مشروب "سبيرو سباتس" محركات البحث خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع دعوات مقاطعة عدد من المنتجات المستوردة، في أعقاب موقف بعض الدول الغربية مما يحدث في قطاع غزة.

وفي السابع من أكتوبر الحالي، هاجمت حركة حماس الفلسطينية، إسرائيل على نحو غير مسبوق، حيث اقتحم مسلحوها المنطقة القريبة من قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل مئات السكان واحتجاز عشرات الرهائن.

ومنذ السابع من أكتوبر الحالي، يشهد قطاع غزة، قصفا مستمرا وحصارا كاملا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الحالي، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.

يقول مرقس طلعت، مدير التسويق في شركة سبيرو سباتس، إن حجم مبيعاتهم تضاعف 3 مرات تقريبا، منذ دعوات مقاطعة المنتجات الغازية الشبيهة.

ومنذ أيام، أعلنت الشركة عبر صفحتها على "فيس بوك" عن توسيع نطاق توزيع منتجاتها لتشمل معظم محافظات الجمهورية.

وأضاف مرقس لمصراوي، الاثنين: أعدنا تأسيس تواجد الشركة منذ عام 2019.

واشتهر منتج سبيرو سباتس برمز الذبابة التي استمرت حتى الوقت الحالي، ولم يكن مؤسس الشركة اليوناني الأصل وهو سبيرو سباتس يقصد الذبابة بل كان يقصد النحلة حيث كان يعمل بالزراعة ومناحل العسل في جزيرة كيفالونيا في اليونان، والتي اشتهرت بإنتاجها لأجود أنواع عسل النحل في العالم.

وأوضح مرقس: لدينا الآن في السوق المصري 8 أطعمة لمنتجاتنا، ونحاول إضافة أطعمة جديدة خلال الفترة المقبلة، وعند اكتمال هذا الأمر، ربما نعقد مؤتمر صحفيا، لإعلان تفاصيل خطة عملنا خلال الفترة المقبلة.

واختتم مرقس تصريحاته: نحاول زيادة حصتنا في السوق، ونعمل على الوصول لأكبر عدد من الجمهور من خلال زيادة وانتشار منتجنا.