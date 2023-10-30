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مجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما

01:37 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تعديل المادة 7 وأصلها 4 بمشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه.
وجاءت موافقة المجلس على التعديل، بعد تقدم النائب عبد الوهاب خليل، بمقترح لتعديل المادة، بهدف التأكيد على تفرغ رئيس المجلس ونائبه لمهامها.
وجاء نص المادة بع التعديل كالتالي:
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، وأن يتولى نائبه مهامه حال غيابه.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.
وكانت الجلسة العامة شهدت جدلا بين النواب بسبب تفرغ نائب رئيس المجلس لمهمام عمله.

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مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور حنفي جبالي

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