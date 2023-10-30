"على رأس أولوياتنا".. ماذا قال وزير الصحة عن "سلامة المرضى" في مصر؟

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن سلامة المرضى على رأس أولويات مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء بالعباسية، بحضور العديد من مسؤولي وزارة الصحة ومسؤولي منظمة الصحة العالمية، على رأسهم الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء.

وأضاف وزير الصحة: "هذا الموضوع مهم للغاية، لأنه مقياس لجودة الرعاية الصحية لأي دولة للعالم، فسلامة المرضى ورعايتهم صحياً على رأس أولوياتنا".

وشدد على ضرورة أن يكون سلامة المرضى محور اهتمام مقدمي خدمات الرعاية الصحية، متابعا: "المريض على رأس الأولويات، حيث نشرك المريض في خطة وقرارات العلاج ومعرفته بحقوقه وواجباته من خلال أمور معلنة".

وتابع: "الموضوع ليس بالسهولة فالدراسات العالمية تؤكد أن حوالي 134 مليون حدث ضار يتم سنوياً في البلاد متوسطة ومنخفضة الدخل على مستوى العالم وهذا رقم كبير للغاية، وينتج عنه 2.6 إلى 3 مليون حالة وفاة سنوياً نتيجة أخطاء سواءً في التشخيص أو العدوى أو الأدوية وتناولها وكلها أمور تحدث ولسنا بعيدين عن هذه الأخطاء لأنها تكون على مستوى العالم ونحن جزء منها".