إعلان

BBC

الجمعة.. فتح حدائق القاهرة مجانا بمناسبة ذكرى أكتوبر

01:43 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان الجمعة القادمة احتفالًا بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر.

كان اللواء خالد عبد العال هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة.

وأعرب المحافظ عن خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التي ستظل دائما وأبدا رمزا للعزة والكرامة، موجها التحية إلى رجال القوات المسلحة الباسلة وما سجلوه من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

سوق مصراوى

اللواء خالد عبد العال ذكرى أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مايا مرسي تبحث مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة آليات التعاون خلال الفترة المقبلة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة ترد على أنباء تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظاهرة زبد البحر.