الجمعة.. فتح حدائق القاهرة مجانا بمناسبة ذكرى أكتوبر

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان الجمعة القادمة احتفالًا بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر.

كان اللواء خالد عبد العال هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة.

وأعرب المحافظ عن خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التي ستظل دائما وأبدا رمزا للعزة والكرامة، موجها التحية إلى رجال القوات المسلحة الباسلة وما سجلوه من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن وسلامة أراضيه.