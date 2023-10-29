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BBC

منى عبدالغني تنهار بالبكاء على الهواء بسبب أطفال غزة

07:56 م الأحد 29 أكتوبر 2023

منى عبد الغني

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كتبت- داليا الظنيني:
دخلت الإعلامية منى عبدالغني، في نوبة بكاء على الهواء خلال تقديمها برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا"، قائلة "ما ذنب أطفال غزة منه".

وانهارت منى عبد الغني من البكاء على الهواء مباشرة، موضحة: "أنا النهاردة عندي رسالة مش بتوصف حالي بس لكن رسالتي بتعبر عن ناس بنشوفها بقالنا كذا يوم بتتألم، بأي ذنب طفل عنده شهور يتكفن بالكفن وأطفال مجروحة جروح إحنا منقدرش نستحملها".

وأضافت منى عبد الغني: "بنشوف فيديوهات لأمهات بتودع أطفالها بكل ثبات ويقين وهي صابرة ومنقدرش نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وبشوف صور الأطفال دي وبتخيل أحفادي.. وبقعد اتخيل لو مكان الأم دي هما بجد أقوى مننا".

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