"المصريين الأحرار" يبحث تداعيات الأزمة الفلسطينية.. ويشيد بجهود الدولة المصرية



(مصراوي):

عقد المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار اجتماعاً طارئاً بدعوة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لبحث تداعيات الحالة الراهنة بالمنطقة العربية وتحديدًا الأزمة الفلسطينية من واقع المتابعة والتحليل وتقدير الموقف السياسي والأمني.

يُشيد الحزب بجهود الدولة المصرية الرائدة وقيادتها الرشيدة الرامية لتحقيق السلام وحقن الدماء والدفاع عن القضية الفلسطينية؛ ولعل موقف مصر الثابت عبر التاريخ غير قابل للمزايدة وخير شاهد استنزاف أرواح خيرة شبابنا واقتصادنا في سبيل القضية.

وإذ يرى المكتب السياسي للحزب أن هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة المصرية في حروب ومواجهات وهناك أصوات وأعمال استفزازية ترنو إلى استدراج الجيش المصري الباسل بهدف الوصول لـ "الجائزة الكبرى"، ولكننا نشكر للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات مصر المعنية الحكمة والرشادة حفاظًا علي الشعب والوطن ومقدراته.

ويناشد حزب المصريين الأحرار جموع الشعب المصري بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الانجراف خلف شعارات رنانة تحوى داخلها خطة شيطانية تهدف تحطيم ما حققته الدولة المصرية خلال عشرٍ أعوام؛ ولعل نماذج الاستدراج عديدة محفورة في ذاكرة التاريخ تصل إلي تفتيت الأوطان.

ولذا نؤكد أن الشعب المصري العظيم لن يحيد يومًا عن الاصطفاف الكامل مع القوات المسلحة والقيادة المصرية لاتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ علي الأمن القومي المصري، ولاسيما بأن صاحب المعلومة يملك صواب القرار.

ونتساءل عن موقف الدول العربية والخليج تحديدا متى سيكون الخروج من دائرة الشجب والإدانة واتخاذ قرارات سياسية واقتصادية ورقة ضغط لوقف شلال الدماء وحل القضية الفلسطينية لصالح شعبها.

كما يرى المكتب السياسي للحزب أن موقف دول الغرب الداعم والمدافع عن إسرائيل يكشف عورة تلك الدول التي تدعي زيفًا الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن في الواقع تخدم مصالح النظام العالمي فحسب.

ومن هنا يدعو حزب المصريين الأحرار البلدان النامية كافة العمل علي تحقيق مصالحها والاتحاد لبناء قوة اقتصادية وسياسية ضاربة؛ وعدم الانصات مجددًا لنظام عالمي زائف يهدف مصالحه ولو كانت علي جثث الأبرياء.