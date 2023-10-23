الأمر جد خطير.. رئيس "الشيوخ" يعقِّب على دعوة المجلس الحكومةَ بشأن "دراسة الأسمدة"

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومةَ بالاستفادة من الـ25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات؛ بهدف إيجاد أثر إيجابي في منظومة الأسمدة بالمستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وقال الجبلي، في كلمته في ختام الجلسة العامة: كان هناك ما يُسمى المجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة؛ مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقريرًا وافيًا في ما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات، داعيًا إلى إعادة إنشائه مرة أخرى في المرحلة المقبلة في ظل مشروعات التوسع الزراعي التي تشهدها البلاد حاليًّا، ومتوقع منها إضافة نحو 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية.

وعقَّبَ رئيسُ مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأهمية حديث المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري؛ ما يتطلب إرفاق كل ما أثير في القاعة من مناقشات، وأن على الحكومة إمداد المجلس بكل الردود الموثقة بشأن ما أُثير من مناقشات؛ حتى يكتمل التقرير ويتم تقديم الدراسة كاملةً في هذا المجال، علمًا بأن ما ناقشناه اليوم وأمس يعد بدايةً ليس نهايةً؛ نظرًا لأن "الأمر جد خطير"، ويحتاج إلى متابعة منا ومن الحكومة.

ودعا رئيس المجلس لجنةَ الزراعة والري إلى دراسة أي تعديلات تشريعية تكون مطلوبة؛ حتى تكون مواكبةً لمستجدات منظومة الأسمدة.

وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد به من توصيات.