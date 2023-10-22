رئيس "الصحفيين" العرب: عائلات كثيرة بغزة شطبت تماما من السجل المدني

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إن العدوان الإسرائيلي على غزة خلف العديد من الشهداء الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، مضيفًا: هناك عائلات شطبت من السجل المدني تماما، وليس لهم أبناء ولا أحفاد.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم الأحد: إعلام العدو يغير الصورة الحقيقية، ويظهر أن الضحية هو القاتل وليس الجندي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يؤيد ويدعو إلى القتل في حين أن العالم والغرب لا يستمع إلى الادانات للدول العرب.

وتابع: الغرب أشبه بالمجنون بإدانة الفلسطينيين وهو شعب مقاوم ومحتل أرضه ومن حقه أن يفعل أي شيء، ويجب أن يكون لدينا خطوات لإيصال مدى هذا التضليل، تدشين منصة لفضح التضليل.

وأشار إلى استشهاد الصحفيين وبأن يوتهم هدمت، مضيفًا: عائلات الصحفيين الذين استشهدوا لهم واجب أن نساند أهلهم ونساهم بشكل فعلي، ونقابة الصحفيين العراقيين خصصت مبلغا كبيرا جدا للمساهمة في بناء المنازل لأسر شهداء الصحفيين في غزة، ومساعدة المصابين.

واستطرد: الاتحاد الدولي للصحفيين يجب أن يكون له موقف ولقاء سريع معه وننسق سويا للحاكم الدولية ورد فعل على العدو.