بقيمة 2.5 مليار جنيه.. تعديل رأس مال شركة مصر للطيران للخطوط الجوية
كتب- محمد عبيد:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، رقم 831 لسنة 2023، بشأن تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
ونص قرار الوزير على استبدال المادة 6 من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الصادر برقم 130 لسنة 22022، والذي يُحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليار و500 مليون جنيه مصري.
وحدد القرار رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار و451 مليونًا و588 ألف جنيه مصري موزعة على عدد أسهم قدرها 24 مليونًا و515 ألفًا و855 سهمًا، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري وجميعها مملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.
ونص القرار على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، حيث صدر في أغسطس الماضي 2023.
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