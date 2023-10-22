البيئة: حملات ميدانية لمتابعة جمع وكبس قش الأرز خلال موسم الحصاد

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمركزي بلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي يتم متابعتها بشكل دوري نظرًا لارتفاع حجم حصاد الأرز بها.

رافق "مراد"، خلال الجولة، مدير فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية وممثلي وزارة الزراعة ومديري الإدارات والجمعيات الزراعية.

وتم تفقد عدد من القرى بالمركزين شملت: (ميت ربيعة - أولاد سيف - بردين - الغار - بيرلي - غزالة - صفط - الطاهرة - الشوبك)، ورصد عدد من الحرائق بهذه القرى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها بمساعدة فريق الحماية المدنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين.

وشدد "مراد" على ضرورة قيام جميع المحاور بتكثيف أعمال التوعية والمرور على جميع القرى وفقًا لتقارير التنبؤ بالإنذار المبكر وتقارير رصد الحرائق بواسطة الأقمار الصناعية مع التشديد على التركيز على مراكز الجنوب بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية نظرا لزيادة الحصاد فيها خلال الأيام القادمة.

كما أجرى ياسر عبد الله، نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات، مرورًا على مواقع تجميع وكبس قش الأرز بميت غمر والمنصورة وأجا والسنبلاوين بنطاق محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى رصد عدد من حرائق قش الأرز حيث تم تحرير محاضر للمخالفين والقائمين على حرق قش الأرز بمحافظات الشرقية والدقهلية.

وتفقد نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات، مصانع تدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بسندوب والسنبلاوين بالدقهلية، والاطمئنان على توجيه المرفوضات مباشرة لمدفن قلابشو ومعالجة وتدوير المخلفات بطريقة سليمة بيئيًا وصحيًا، إضافة إلى المرور على طريق السنبلاوين الزقازيق والسيطرة على الحرائق التي تم رصدها على طول الطريق وتحرير محاضر للمخالفين.

كما نفذ الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع بالوزارة، مرورًا ميدانيًا على الطريق الدائري بنطاق القاهرة الكبرى مرورًا بمدينة السلام ومركز أبو زعبل ومنطقة العكرشة، حيث تم التعامل مع انبعاثات عدد من المخلفات الصلبة والسيطرة عليها بالإطفاء من خلال لودر.

وأشار رئيس قطاع الفروع بالوزارة إلى السيطرة على حريق مخلفات سلك بواسطة اللجنة والأهالي في نطاق أبوزعبل العكرشة فرع القاهرة الكبرى، إضافة إلى إيقاف عمل مسبك ألومنيوم، فضلًا عن إطفاء مصنع تجهيز فحم حجري.

وتواصل وزارة البيئة بالتنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة في العمل على السيطرة على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وعدم حرق المزارعين لقش الأرز، والمساعدة في جمعها من الحقول منعًا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتميز بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة حرصًا على سلامة صحة المواطنين والأطفال.

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