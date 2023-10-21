برلماني: الرئيس وضع العالم أمام مسؤولياته لسرعة حل القضية الفلسطينية

كتب- سامح سيد:

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، موضحًا أن الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل حل القضية الفلسطينية وإنهاء جرائم الاحتلال، من خلال وضع خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام.

وأضاف البرلماني، أن الرئيس السيسي فضح جرائم الإحتلال ضد أهالي غزة أمام المجتمع الدولي، عندما خاطب قادة العالم بأن يدركون عِظَم المسئولية ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه ويأتيه الموت بقذيفة أو قصف أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً أو لجوع، لا يجد زادا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أوصل رسالة الشعب المصري خلال قمة اليوم بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل لن يحدث في كل الأحوال على حساب مصر أبدا، وأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل لن يحدث وفى كل الأحوال ولن يحدث على حساب مصر أبدا.

وأوضح "وهدان"، أن المجتمع الدولى صمت على جرائم الاحتلال الذي يمارس إبادة جماعية ضد الفلسطيننين وهو ما أكده عليه الرئيس السيسي من خلال توضيحه بأنه لا يمكن إزاحة شعب كامل من منطقة إلى أخرى فهذا ليس حلا للقضية الفلسطينية، والحل الوحيد هو العدل، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم كباقي شعوب الأرض، وكذلك تأكيده على رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.