"الأطباء": اتفاق مع الهلال الأحمر على تدريب أول مجموعة متطوعين لدعم غزة
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد أمين زارع، مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، إنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر المصري على تدريب أول مجموعة أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضى الفلسطينيين يوم الاثنين 23 أكتوبر بمقر الهلال الأحمر المصري بالاشتراك مع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وأضاف "زارع" أنه سيتم تدشين فاعلية "يوم الوفاء" قريبًا للتبرع بالدم بالنقابة العامة والفرعيات.
وأشار إلى أن الدورة التدريبية ستكون سريعة للأطباء المشاركين عن كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي على أهبة الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني، وأنه سيتم تدريب باقي الأطباء تباعًا.
ودعى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية، للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني.
ولتسجيل البيانات يرجى ملء النموذج على الرابط التالي.. اضغط هنا.
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