المسؤول الإعلامي لمعبر رفح: نحتاج إلى فتح المعبر بشكل دائم

كتب- محمد نصار:

أكد المسؤول الإعلامي في معبر رفح، وائل أبو محسن، أنهم في حاجة إلى فتح المعبر بشكل دائم والسماح بدخول المساعدات الطبية.

وقال المسؤول الإعلامي في تصريحات إعلامية: نحن بحاجة إلى فتح المعبر بشكل دائم والسماح بدخول المساعدات الطبية، ولم يُسمح بإدخال الوقود ضمن قافلة المساعدات الأولى.

وأضاف: لدينا أكثر من 10 آلاف جريح والقطاع يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، ولا توجد حتى الآن آلية لنقل المصابين في غزة للخارج عبر المعبر لتلقي العلاج اللازم.