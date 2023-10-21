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BBC

المسؤول الإعلامي لمعبر رفح: نحتاج إلى فتح المعبر بشكل دائم

11:05 ص السبت 21 أكتوبر 2023

إدخال المساعدات من معبر رفح

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كتب- محمد نصار:

أكد المسؤول الإعلامي في معبر رفح، وائل أبو محسن، أنهم في حاجة إلى فتح المعبر بشكل دائم والسماح بدخول المساعدات الطبية.

وقال المسؤول الإعلامي في تصريحات إعلامية: نحن بحاجة إلى فتح المعبر بشكل دائم والسماح بدخول المساعدات الطبية، ولم يُسمح بإدخال الوقود ضمن قافلة المساعدات الأولى.

وأضاف: لدينا أكثر من 10 آلاف جريح والقطاع يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، ولا توجد حتى الآن آلية لنقل المصابين في غزة للخارج عبر المعبر لتلقي العلاج اللازم.

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