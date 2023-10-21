المسؤول الإعلامي لمعبر رفح: نحتاج إلى فتح المعبر بشكل دائم
كتب- محمد نصار:
أكد المسؤول الإعلامي في معبر رفح، وائل أبو محسن، أنهم في حاجة إلى فتح المعبر بشكل دائم والسماح بدخول المساعدات الطبية.
وقال المسؤول الإعلامي في تصريحات إعلامية: نحن بحاجة إلى فتح المعبر بشكل دائم والسماح بدخول المساعدات الطبية، ولم يُسمح بإدخال الوقود ضمن قافلة المساعدات الأولى.
وأضاف: لدينا أكثر من 10 آلاف جريح والقطاع يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، ولا توجد حتى الآن آلية لنقل المصابين في غزة للخارج عبر المعبر لتلقي العلاج اللازم.
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