السيسي: ممكن نكون 140 مليون نسمة بـ 2040 وهنحتاج 150 مليار متر مياه.. إزاي؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن: « 2040 قد نكون 150 مليون أو 140 مليون نسمة يحتاجون 150 مليار متر مياه، فكيف سنأتي بها، ثبت كل المياه التي ستأتي لى، وكل مشروعات المعالجة وصلنا للحد الأقصى، وما يحدث في العاصمة الإدارية ومحطة المعالجة في طريق السخنة محطة مياه كانت تتم معالجتها، وتم عمل شبكة للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وليست مياه صالحة خالص، ونقوم بعمل معالجة لتكون صالحة للزراعات والحدائق، واليوم نتحدث عن تثبيت عدد السكان، في الدولة المصرية بالنمو السكاني المستمر ستكون محتاجة حجم مياه قد الذي سيأتي اليوم، وإذا أراد عمل محطات تحلية للمليون سيكلفون أرقاما ضخمة للغاية غير موجودة ولن تكون

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الري.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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