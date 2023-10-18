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بسبب فلسطين.. مجلس الشيوخ يعقد جلسة طارئة مساء اليوم

01:56 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس ال

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كتب- مصراوي:
دعا المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، لعقد جلسة طارئة مساء اليوم للنظر في تداعيات الأوضاع بفلسطين.
ونصت الدعوة: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة السادسة مساء، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان واللجوء إلى مصر؛ نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيًّا وداعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير في إسرائيل، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة؛ لكن نقلها إلى مصر أمر خطير، ستتحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويبقى السلام كله بيتلاشى في إطار فكرة.

وتابع السيسي: الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، سترون ملايين من المصريين.. باقول الكلام عشان شايفين إن فيه حصار مطبق؛ الهدف في النهاية نقل الفلسطينيين.

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المستشار محمود عتمان مجلس الشيوخ الأمين العام لمجلس الشيوخ

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