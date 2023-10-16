محافظ الجيزة يطمئن على أسعار السلع بالسلاسل التجارية

كتب- محمد أبو بكر:

ثمن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المبادرة التي أطلقتها الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية؛ لارتفاع الأسعار، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال جولته لتفقد عدداً من السلاسل التجارية ومنافذ ومعارض بيع السلع بأسعار مخفضة، بمناطق سهل حمزة واللبيني وأحمد عرابي والسودان بأحياء الطالبية والهرم والعجوزة والدقي، ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية"، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

واطمأن راشد، على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ كـ (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق، ومختلف المنتجات)، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وتفقد المحافظ، معرض ومنفذ سلسلة "فتح الله جملة"، و "البشاير هايبر ماركت"، و "أسواق العثيم"، و" الفرجاني "؛ لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات.

واستمع محافظ الجيزة، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل، " الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز "، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

والتقى راشد، بعض المواطنين المترددين على السلاسل التجارية، واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم، ومدى رضاهم عن الأسعار، مشدداً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وتوفير كافة احتياجاتهم.

وأكد المحافظ، أهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة، والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة؛ للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار، والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين .

ووجه، بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز؛ لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع؛ لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

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