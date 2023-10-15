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وكيل "الأطباء": النقيب الجديد يعلم مشكلات وطموحات النقابة

02:16 م الأحد 15 أكتوبر 2023

الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن المجلس الجديد سيعمل على تطوير عدد من الملفات على رأسها: قانون المسؤولية الطبية، وإصلاح أحوال الأطباء، والعمل العلمي والتدريبي لشباب الأطباء، وزيادة المساهمة في المشاركات الاجتماعية، وزيادة دخل الأطباء.

وأضاف "عميرة" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الانتخابات أن: "العملية الانتخابية تمت بكل سهولة ويسر ونسبة الحضور كانت مرتفعة عما كان عليه الوضع منذ عام 2011".

ووجه التهنئة للدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الجديد، مضيفا: "له باع كبير في النقابة لأكثر من 12 عاما ويعلم ما فيها من مشكلات وطموحات للنقابة وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية".

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