وكيل "الأطباء": النقيب الجديد يعلم مشكلات وطموحات النقابة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن المجلس الجديد سيعمل على تطوير عدد من الملفات على رأسها: قانون المسؤولية الطبية، وإصلاح أحوال الأطباء، والعمل العلمي والتدريبي لشباب الأطباء، وزيادة المساهمة في المشاركات الاجتماعية، وزيادة دخل الأطباء.

وأضاف "عميرة" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الانتخابات أن: "العملية الانتخابية تمت بكل سهولة ويسر ونسبة الحضور كانت مرتفعة عما كان عليه الوضع منذ عام 2011".

ووجه التهنئة للدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الجديد، مضيفا: "له باع كبير في النقابة لأكثر من 12 عاما ويعلم ما فيها من مشكلات وطموحات للنقابة وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية".