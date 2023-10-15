وكيل "الأطباء": النقيب الجديد يعلم مشكلات وطموحات النقابة
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن المجلس الجديد سيعمل على تطوير عدد من الملفات على رأسها: قانون المسؤولية الطبية، وإصلاح أحوال الأطباء، والعمل العلمي والتدريبي لشباب الأطباء، وزيادة المساهمة في المشاركات الاجتماعية، وزيادة دخل الأطباء.
وأضاف "عميرة" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الانتخابات أن: "العملية الانتخابية تمت بكل سهولة ويسر ونسبة الحضور كانت مرتفعة عما كان عليه الوضع منذ عام 2011".
ووجه التهنئة للدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الجديد، مضيفا: "له باع كبير في النقابة لأكثر من 12 عاما ويعلم ما فيها من مشكلات وطموحات للنقابة وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية".
سوق مصراوى
-
كيف تستقبل يومك بحيوية ونشاط ؟تفاصيل
-
قبل الشتاء.. أحدث موضة لملابس النساء 2023 بخصم حتى 34%تفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ننشر أسعار أغطية التكييف والمراوحتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات العناية ببشرة وشعر الطفل.. بخصومات تصل إلى 16%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: