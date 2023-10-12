مقاتلات بقدرة عالية.. فيلم تسجيلي يرصد تدريبات الكليات العسكرية
القاهرة- أ ش أ
شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، عرض فيلمًا تسجيليًّا حول تدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية "مصنع الرجال".
واستعرض الفيلم التدريبات الشاقة التي يتمرن عليها طلبة الكليات العسكرية المختلفة من الكلية الحربية والجوية والدفاع الجوي والفنية السعرية والكلية العسكرية التكنولوجية.
وزيَّن سماء الكلية الحربية عرضًا للقوات الجوية بمقاتلات من طراز "إف 16" من الجيل الرابع ذات القدرة العالية على المناورة وتنفيذ المهمات الصعبة مثل الجو جو والجو أرض، التي لها دور بارز في أعمال مكافحة الإرهاب.
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سوق مصراوى
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