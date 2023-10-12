نقابة الصحفيين: فتح باب القيد بجدول تحت التمرين 23 أكتوبر



كتب- إسلام لطفي:

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين تلقي طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين في الفترة من 23 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2023.

ويلتزم المتقدمون بتسليم: شهادة التخرج وشهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وعقد العمل الثلاثي وبرنت تأمينات حديث وخطاب من الجريدة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة والبطاقة الشخصية.إضافة للأرشيف الصحفي.

كما قررت اللجنة الالتزام بالمادة 8 من لائحة القيد، التي تنص على ما يلي: "يشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز 4 دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة في اللغتين العربية والإنجليزية، والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد".

وسيُعلن جدول الدورات بالتنسيق مع لجنة التدريب وتطوير المهنة بعد اعتمادها من مجلس النقابة تفعيلًا للائحة.

وستُخطر اللجنة بما يقرره المجلس من شروط لازمة للقيد من الصحف، التي تُعتمد لأول مرة في أقرب اجتماع للمجلس، كما تلتزم اللجنة بالأعداد المقبولة من الصحف المعتمدة سابقًا وفق اللائحة.