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فريد زهران يستقبل السفير السويدي لدى مصر

03:41 م الخميس 12 أكتوبر 2023

فريد زهران يستقبل السفير السويدي لدى مصر

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كتب- محمد نصار:

استقبل، اليوم الخميس، المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، سفير السويد لدى مصر، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تطرق اللقاء إلى مناقشة العلاقات بين مصر والسويد، ومستجدات الأحداث على الساحة السياسية الداخلية، وتطورات المشهد في منطقة الشرق الأوسط.

وحرص فريد زهران على توضيح رؤيته حول الموقف السياسي، مشددًا على أن مصر هي حجر الأساس في منطقة الشرق الأوسط وهي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور إيجابي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

حضر اللقاء، النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والمهندس باسم كامل، أمين عام الحزب، والدكتور محمد سالم، مساعد المرشح للشؤون السياسية، ومريم عادل، أمين الشؤون السياسية بالحزب.

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