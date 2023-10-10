إعلان

BBC

محافظ القاهرة: استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك

04:26 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة؛ لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه عبدالعال - في بيان اليوم الثلاثاء - مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء؛ للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق.

من جانبه.. قال مدير مديرية الطب البيطري الدكتور صبري زينهم إنه خلال الحملات الدورية على الأسواق تم ضبط 33 طن أسماك وكبدة ولحوم مجمدة ولحوم أبقار ولحوم بتلو ومصنعات لحوم واحشاء ولحوم طيور غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

سوق مصراوى

خالد عبدالعال حملات ضبط الأسواق الغش التجاري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قومي المرأة": برنامج "نورة" لتمكين الفتيات يشارك في فعاليات المنتدى القومي لليافعين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

أمن مصر القومي مسؤوليتي الأولى.. أول تعليق من السيسي بشأن الصراع في غزة