محافظ القاهرة: استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك

كتب- محمد نصار:

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة؛ لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه عبدالعال - في بيان اليوم الثلاثاء - مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء؛ للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق.

من جانبه.. قال مدير مديرية الطب البيطري الدكتور صبري زينهم إنه خلال الحملات الدورية على الأسواق تم ضبط 33 طن أسماك وكبدة ولحوم مجمدة ولحوم أبقار ولحوم بتلو ومصنعات لحوم واحشاء ولحوم طيور غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.