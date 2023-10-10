"قومي المرأة": برنامج "نورة" لتمكين الفتيات يشارك في فعاليات المنتدى القومي لليافعين

القاهرة- أ ش أ:

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المنتدى القومي لليافعين الذي نظمته الجمعية المصرية لطب المراهقين تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والثقافة بدار الأوبرا المصرية تزامنا مع انطلاق المنتدى العالمي للمراهقين.

واستعرضت شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة" لتمكين الفتيات بالمجلس، أهم الإنجازات التي حققها البرنامج، موضحة أن البرنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت أن البرنامج يستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن، ويتم تنفيذه في 20 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومدة البرنامج 40 أسبوعا.

وأكدت شيرين ماهر أنه تم تدريب وتأهيل 74 مدربا أساسيا على المنهج التدريبي للبرنامج، كما تم تدريب 361 ميسرة و5000 فتاة من 17 قرية من القرى المستهدفة بالمشروع ويجرى استكمال تدريب باقي الميسرات بالقرى المتبقية بمحافظة سوهاج.

وأوضحت أنه سيتم الاحتفال بتخريج أول دفعة من الفتيات بعد اجتياز مدة البرنامج قريبا، لافتة إلى أنه تم إنشاء صفحة نورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت إلى إطلاق الإطار الوطني للاستثمار في الفتاة في الأمم المتحدة في مارس الماضي وسط إشادة دولية بوجود مبادرة تهدف إلى تمكين الفتاة في مصر وقد طلبت بعض الدول الاستفادة من تجربة مصر.

وخلال فعاليات المنتدى القومي لليافعين تم عرض فيلم يوضح قصص نجاح برنامج نورة بمحافظة أسيوط، وقامت عدد من الميسرات ومشرفات البرنامج بعرض تجربتهن بالبرنامج.