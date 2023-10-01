السيسي: مشكلتنا في تسويق القدرات اللي بتقوم بيها الدولة

كتب- محمد أبوبكر

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة السيد القصير وزير الزراعة، في مؤتمر حكاية وطن، قائلا: عندك فرصة تقول للناس بتعمل ايه، عارف بقولك كدا ليه؟ لازم نقول للناس ثقوا في أنفسكم مش فينا وفيه أمل وانتوا أصحابه مش احنا ودا اللي اتعمل خلال آخر 4 سنين بالكتير مش أول ما بدأنا.

وأضاف السيسي: بنقول للناس احنا بنتكلم في 4 مليون فدان خلال 4 سنين ممكن؟ اه طبعاً، وأنا كنت دائما بقول لرئيس الوزراء، مشكلتنا في تسويق القدرات اللي بتقوم بيها الدولة، علشان نقول للناس اللي موجودة في مصر لا بصوا، الأربعة مليون فدان دول لما يشتغلوا هيوفروا فرص عمل اد ايه؟ 8 مليون أسرة، طب النهاردة قطاع التعليم يطلع لينا ايه علشان الناس تشتغل في المدارس الزراعية.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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