وكيل "خطة النواب" يكشف تفاصيل رد وزارة الصحة لتنفيذ الأعمال بمستشفيات سوهاج

(مصراوي):

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل الموقف التنفيذي والجدول الزمني من وزارة الصحة، بمواعيد تنفيذ الأعمال بمستشفيات محافظة سوهاج وذلك عقب طلبات الإحاطة والمناقشة العامة التي تقدم بها وتم مناقشتها في اللجنة.

وقال "سالم"، في بيان، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الخدمة الطبية المناسبة والاهتمام بالصحة العامة لكل المصريين، وبناء على ما طلبه أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة بلجنة الخطة والموازنة الثلاثاء الماضي من المسؤولين بوزارة الصحة بالموقف الموقف التنفيذي للأعمال والجدول الزمني للانتهاء منها بمستشفيات محافظة سوهاج والتي بدء العمل بها منذ سنوات.

وأضاف، بأن وزارة الصحة قدمت نسب التنفيذ والجدول الزمني وكافة البيانات وستتم المتابعة بمعرفتنا وجميع الزملاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بكافة مراكز محافظة سوهاج للدفع نحو سرعة الانتهاء من الأعمال لتقديم الخدمة الطبية الملائمة لأهالينا بمحافظة سوهاج.

وأرفق وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدولًا زمنيًا أرسلته وزارة الصحة بشأن تننفيذ الأعمال بمستشفيات سوهاج.

وكان النائب مصطفي سالم، وهو نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج وزارة الصحة، قد طالب بتوضيح الموقف التنفيذي والخطة الزمنية ورؤية وزارة الصحة في مشروعات تطوير مستشفيات محافظة سوهاج والتي وصل العمل فى بعضها إلى 7 سنوات سابقة دون الانتهاء منها، موضحًا أن هناك 9 مستشفيات يجري بها العمل بالتوازي بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة والجهات التابعة لها وأيضًا المستشفى الجامعي تعانى من نقص شديد في أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي مما كان سببًا في تأزم الوضع الصحي للعديد من المواطنين المرضى بسبب عدم توافر الانقاذ الطبي المناسب و اننا كنواب نتلقى استغاثات يوميًا من المواطنين بسبب هذا القصور فى الوضع الطبي والصحي.

جاء ذلك على هامش مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها حيث طالب النائب مصطفى سالم خلال المناقشة توضيح للموقف التنفيذي للأعمال في 9 مستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وأيضًا موقف وخطة الوزارة ورؤيتها فى تلبية احتياجات المحافظة من أسرة العناية المركزة بمختلف تخصصاتها و حضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي.

وأضاف وكيل خطة النواب، أننا كنواب نتعرض لمواقف إنسانية عديدة حال احتياج أي مريض لغرفة عناية مركزة أو جهاز للغسيل الكلوي أو حضانات الأطفال في ظل عدم وضوح الرؤية للمدى الزمني للانتهاء من مشروعات تطوير وإعادة بناء وتأهيل غالبية مستشفيات سوهاج، مطالبًا المسؤولين بوزارة الصحة بضرورة توضيح الموقف بشكل رسمي أمام لجنة الخطة والموازنة لبحث أسباب التأخير في تنفيذ هذه المشروعات ورؤية وخطة الوزارة المستقبلية لحل هذه المشكلات.

من جهة أخرى قال الدكتور محمد نوح مدير عام التخطيط بوزارة الصحة، إن الوزارة سوف تجهز غدًا ملفًا كاملًا يشمل الرد على كل هذة التساؤلات بما في ذلك خطة ورؤية الوزارة فيما يخص مشروعاتها بمحافظة سوهاج والموقف التنفيذي لها ونسب التنفيذ بكل مشروع وكذلك موقف أسرة العناية المركزة ووحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وتوضيح للمشكلات الحلول لها، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج تشهد اليوم زيارة للجنة وزارية على أعلى مستوى لإعداد تقرير مفصل عن الوضع الطبي والصحي بالمحافظة وسوف يتم إرساله فور الانتهاء منه للجنة.

وخلال الجلسة أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن كل ما جاء بكلمة نائب سوهاج مصطفى سالم خلال الجلسة صحيح وأن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة مهتم بالوضع الطبي في سوهاج وانة خلال اجتماعين متتاليين بقيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، أكد على ضرورة الاهتمام بمحافظة سوهاج وتحسين الخدمات الصحية المقدمة بها وأن لجنة الوزارة المشار إليها والتي تزور سوهاج اليوم كانت بتوجيهات وزارية للوقوف على الوضع بشكل واضح وبحث سبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج مشيرًا إلى أن المحافظة في حاجة فعلية لأسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.