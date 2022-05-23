"دفاع النواب" تستمع لخطة تنمية سيناء.. ورئيس اللجنة: فخورين بما تحقق من إنجازات

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعًا للاستماع إلى رؤية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لأعمال وآفاق التنمية للوقوف على مشروعات الدولة العملاقة التي تتم داخل شبه جزيرة سيناء لارتباطها بالأمن القومي.

وقال رئيس لجنة دفاع النواب، إن ما تشهده سيناء من تنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجعلنا فخورين بما تم إنجازه من مشروعات كبيرة، مؤكدًا ان القيادة السياسية تضع سيناء في بؤرة الاهتمام الأولى وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل لـ 700 مليار جنيه لإعمار سيناء.

ووجه "العوضي"، الشكر للقوات المسلحة والقيادة السياسية وقوات الشرطة الباسلة علي جهودهم الكبيرة في استعادة الأمن والاستقرار في تلك البقعة الغالية علي المصريين جميعا لافتا إلى أن اللجنة استمعت لشرح وافي عن خطة تنمية سيناء وهو ما يجعلنا متفائلين كثيرا بتحقيق مستقبل واعد في سيناء .

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى في سيناء في كافة المجالات والتخصصات في عهد الرئيس السيسي، من بينها تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجستية داخل الموانئ وذلك في إطار تنمية وتطوير محور قناة السويس، وإنشاء التجمعات العمرانية والجامعات بسيناء كجامعة الملك سيناء وجامعة العريش والمدارس والمعاهد.

وقال النائب لطفي شحاتة، إن القيادة السياسية نجحت في وضع سيناء من جديد على خريطة التنمية في مصر، وهو ما سينعكس على أبعاد الأمن القومي المصري بالإيجاب، مؤكدًا أن ما حدث من تنمية في سيناء إنجاز ضخم لم يكن ليتحقق لولا بسالة قواتنا المسلحة ورجال الشرطة.

وأوضح "شحاتةً"، أن سيناء شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوات سريعة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وسكانها حيث زادت الرقعة الزراعية بها لتحويلها لسلة غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي فقد أنشأت بجنوب سيناء فقط 17 مزرعة على مساحة 726 فدانا، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء.

فيما قال اللواء علي الدين النجار، إن سيناء مطمع لكل قوى الشر، وهي شريان الحياة لمصر فهي الأرض المقدسة التي استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يعيد لها الأسم الحقيقي، وهي الأرض الوحيدة التي حدث فيها التجلي الأعظم.

وأوضح "النجار"، أن سيناء أرض الخير والنماء فهي تتنوع بالنشاط الزراعي والسياحي، لافتًا إلى أن سيناء لو تم زراعتها بالنباتات العطرية ستكتفي مصر كلها، مشيرًا إلى أنه في حال تحويلها لمنطقة حرة ستكون منطقة متكاملة الخدمات.