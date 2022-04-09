طلب برلماني بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري

كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كل فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

ووجه شمس الدين، في بيان له أصدره اليوم السبت، تحية قلبية إلى الرئيس السيسي على اهتمامه المستمر بهذا الملف وشعوره بمعاناة المواطنين في التعامل اليومي مع مكاتب الشهر العقاري، مؤكداً أن المشكلات والأزمات داخل العديد من مكاتب الشهر العقاري لا تزال مستمرة؛ فهناك حالة من الزحام والتكدس الشديدَين للمواطنين داخل مكاتب الشهر العقاري وهناك نقص شديد في العمالة داخل مكاتب الشهر العقاري.

وطالب شمس الدين الحكومةَ باتخاذ جميع الإجراءات لسد العجز الصارخ داخل مكاتب الشهر العقاري، وعمل مسابقات جديدة لسد هذا العجز، مؤكداً أن حل هذه الأزمة سيكفل سرعة الإنجاز لمشكلات المتعاملين من الجماهير مع مكاتب الشهر العقاري.

وكان الرئيس السيسي قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية".

واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًّا، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.​