السيسي يستقبل الكاتبة سماح أبوبكر عزت المتخصصة في أدب الطفل

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الكاتبة سماح أبوبكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الكاتبة سماح أبوبكر عزت أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدة أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال، مشيرة في هذا السياق إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان "حياة وكريمة"، وهي القصة المستوحاة من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال.

وقد أعرب الرئيس عن متابعته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبوبكر عزت، والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مؤكدا أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال.

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

من ناحية أخرى؛ عرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات احتفالية "القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي"، والتي تنطلق مساء غد، وهو الاختيار الذي وقع على مدينة القاهرة من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، حيث يهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، وإبراز التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة.​