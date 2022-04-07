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المتحدث باسم الصحة: المبادرات الرئاسية تتميز بالعدالة بين المواطنين

09:31 م الخميس 07 أبريل 2022
المتحدث باسم الصحة: المبادرات الرئاسية تتميز بالعدالة بين المواطنين

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

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كتب- يوسف عفيفي:

أطلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عددًا من التصريحات بشأن يوم الصحة العالمي الموافق اليوم الخميس 7 أبريل 2022.

وقال عبدالغفار في "إنفوجرافيك" عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على "فيسبوك"، إن الدولة تقدم من خلال المبادرات الرئاسية والتأمين الصحي الشامل تغطية تأمينية تتميز بالجودة والعدالة والمساواة لكل المواطنين على الأراضي المصرية.

وأضاف أن المبادرات الرئاسية تضمن تقديم رعاية صحية متميزة للمواطن المصري في جميع مراحله العمرية، منوها بأن وزارة الصحة بدأت بالاهتمام بصحة الجنين وهو في بطن أمه.. فراعينا الأم وراعينا الطفل.

وتابع: "أثناء الولادة قدمنا مبادرتي رئيس الجمهورية (للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع)، وعند دخول الطفل للمدرسة تم توفير مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة من خلال الفرق التي تمر على المدارس، وعلى مستوى تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى فيتم تقديم الخدمات الطبية لهم من خلال مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار"

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