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هواء شمالي يصل إلى القاهرة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

09:38 م الخميس 07 أبريل 2022
هواء شمالي يصل إلى القاهرة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الطقس

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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن رياح جنوبية نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب وغرب البلاد على إثرها انخفضت الرؤية الأفقية على مطروح لتصل إلى 1000 متر بينما وصلت درجة الحرارة إلى 41 درجة، وأسوان 4000 متر ودرجة الحرارة 43، والقاهرة 6000 والحرارة 38 درجة، بالإضافة إلى جفاف تام لكتلة الهواء حيث وصلت نقطة الندى إلى ما دون الصفر تبعًا للمحطات الأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه سرعان ما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على السواحل الغربية عند دخول الهواء الشمالي؛ الذي يصل إلى القاهرة وشمال الصعيد غدًا الجمعة ليبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

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- هواء شمالي يصل إلى القاهرة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
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