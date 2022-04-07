رئيس حزب الوفد يكشف لـ"مصراوي" مهلة إعادة هيكلة الأمانات و اللجان

(مصراوي):

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن تقدم الحزب لن يكون إلا بمعاونة وفديين أكفاء لأني احتاج أصحاب الكفاءة ولن ينافسوني في شئ لأني أؤدي دورًا وطنيًا، معربًا عن أمله أن يصبح حزب الوفد حزب الأغلبية خلال الفترة القادمة وليس معارضة فقط ولن يكون ذلك إلا باختيار معاونين ذات كفاءة على كافة المستويات.

وأشار في تصريحات لمصراوي، إلى أنه سينفذ الوعد الانتخابي بعنوانه العريض "عودة حزب الوفد"، قائلا: "لتحقيق ذلك ستبدأ بتشكيلات لجان المحافظات كلها بالانتخاب، وإعادة النظر في تشكيل اللجان النوعية على أساس أن تكون وفق معيار الخبرة وتقليص عدد أعضاء اللجان وكان عددهم ٣٠ عضوًا في ٣٠ لجنة وتم اعتمادهم في جلسة واحدة وهذا غير صحيح".

ولفت رئيس حزب الوفد أنه كان هناك عناصر غير مؤهلة لعضوية اللجان النوعية، موضحًا أنه صرح في الماضي أن لجنة النصوص التشريعية والدستورية التي كان رئيسًا لها في عهد الدكتور سيد البدوي كان في عضويتها قامات كبيرة مثل المستشار حامد الجمل رئيس محكمة القضاء الإداري كان نناقش دائما الاقتراحات الخاصة بالدستور الجديد عندما كنت عضوًا في لجنة المائة في وضع الدستور".

وأضاف يمامة"، أن التشكيل في لجان المحافظات حدث خروج ودخول للأعضاء، موضحًا أن لجان المحافظات تعتمد وفق اللائحة بالانتخاب لكن تشكيلها في كل محافظات مصر كان بالتعيين في العهد الساق، و بالتعيين يعني أن الولاء سيكون لمن عينه وهذا ما أرفضه خلال رئاستي للحزب.

وكشف أنه وضع فترة انتقالية خلال شهر رمضان فقط كمرحلة سابقة لإعادة التشكيل بالانتخاب، حيث قام بتشكيل لجنة تساعية من 8 أعضاء برئاسته لإعادة تشكيل لجان المحافظات على مستوى مصر بالكامل.

وشدد على أن هذه اللجنة بعد التشكيل المقترح سيتم تعليق هذا التشكيل في مقر اللجان ويوجد مهلة للاعتراضات والتحفظات وتعاد مرة أخرى للجنة لإعادة النظر فيها ثم تعرض عليه لاعتمادها ثم بعد ذلك في القريب يتمً تشكيل الكامل بالانتخاب في لجان المحافظات للجان النوعية لا يصلح بحكم تشكيل إلا بالانتخاب.

وقال إن المعايير بالنسبة للجان المحافظات هي سابقة الأعمال والأقدمية في الحزب التاريخ الشخص السياسي وأعماله واللجان النوعية هي المؤهل المناسب لكل لجنة نوعية.